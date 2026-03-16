    Саудовская Аравия нейтрализовала на востоке страны еще 30 иранских дронов

    • 16 марта, 2026
    • 07:09
    Саудовская Аравия нейтрализовала на востоке страны еще 30 иранских дронов

    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии осуществили перехват и уничтожение еще 30 беспилотных летательных аппаратов, направленных с территории Ирана.

    Как передает Report, cоответствующую информацию распространило оборонное ведомство королевства.

    Согласно предоставленным данным, в течение последних нескольких часов были перехвачены пять групп дронов численностью шесть, пять, три, девять и семь единиц.

    Все беспилотные аппараты были поражены в воздушном пространстве над восточной провинцией Эш-Шаркия.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) борьба с дронами Саудовская Аравия Эскалация на Ближнем Востоке
    07:09

    Саудовская Аравия нейтрализовала на востоке страны еще 30 иранских дронов

    Другие страны
    06:37

    Определились победители премии "Оскар-2026"

    Kультурная политика
    06:22

    Австралия и Япония отказались направлять военные корабли в Ормузский пролив

    Другие страны
    05:51

    Аэропорт Дубая приостановил рейсы в связи с инцидентом с БПЛА

    Другие страны
    05:14

    ЦТАК: Явка на парламентских выбора в КНДР составила 99,99%

    Другие страны
    04:48

    Япония начала продавать нефть из стратегических запасов

    Другие страны
    04:39

    Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении операции против Ирана

    Другие страны
    04:06

    Токаев: Мы показали всему миру политическую культуру казахского общества

    В регионе
    03:52

    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    Другие страны
    Лента новостей