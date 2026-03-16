Саудовская Аравия нейтрализовала на востоке страны еще 30 иранских дронов

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии осуществили перехват и уничтожение еще 30 беспилотных летательных аппаратов, направленных с территории Ирана.

Как передает Report, cоответствующую информацию распространило оборонное ведомство королевства.

Согласно предоставленным данным, в течение последних нескольких часов были перехвачены пять групп дронов численностью шесть, пять, три, девять и семь единиц.

Все беспилотные аппараты были поражены в воздушном пространстве над восточной провинцией Эш-Шаркия.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.