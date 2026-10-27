Бывший руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев приговорен к 14 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, данное решение принято на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мурада Асланова.

В приговоре указано, что с учетом возраста и состояния здоровья Р. Мехтиева на основании статьи 70 Уголовного кодекса наказание будет носить условный характер.

Напомним, что уголовное дело в отношении Рамиза Мехтиева было возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ) в октябре 2025 года.

В ведомстве сообщали, что граждане Азербайджанской Республики Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие были задержаны в результате комплексных мер, принятых СГБ для предотвращения провокационно-подрывных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана.

По этому же уголовному делу в ноябре 2025 года также был задержан бывший сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров.

Согласно обвинительному заключению, Аббас Аббасов и Рустам Ибрагимбеков, являвшиеся соучредителями и руководителями зарегистрированной за рубежом 4 июля 2012 года организации "Союз азербайджанских организаций России" ("Союз миллиардеров"), а также Рамиз Мехтиев, Али Керимли, члены его партии Фуад Гахраманлы, Ганимат Зайидов и другие лица вступили в сговор с целью насильственного захвата власти и изменения существующего конституционного строя государства. Также отмечается, что "Союз миллиардеров" был создан органами иностранных спецслужб непосредственно для вмешательства в политические процессы в Азербайджане.

Кроме того, Рамиз Мехтиев в августе-сентябре 2025 года представил Али Керимли через своего помощника Эльдара Амирова и других лиц подготовленный на иностранном языке письменный материал под заголовком "Предложения о реорганизации системы государственного управления", содержащий тайный план и направления деятельности против государственной власти, с целью его согласования. Впоследствии, 3 октября 2025 года, окончательная отредактированная копия указанного документа была отправлена через сотрудников ОАО "Шярг-Гярб", причем указанная отправка была зафиксирована технически.

Рамиз Мехтиев обвиняется в государственной измене за деяния, направленные в сговоре с вышеупомянутыми лицами на захват государственной власти с помощью иностранных спецслужб и насильственное изменение конституционного строя, а также оказание представителям иностранного государства помощи вразрез интересам государственной безопасности Азербайджана.

Также в обвинительном заключении указывается, что Р. Мехтиев в период до 13 октября 2025 года легализовал более 17 млн манатов денежных средств, полученных преступным путем.

В связи с указанными деяниями Р. Мехтиеву предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, добытого преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса.