Россия ввела санкции против руководителей британских оборонных компаний

Россия ввела санкции против семи граждан Великобритании, занимающих руководящие должности в оборонных компаниях, поставляющих Украине вооружения и военные технологии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве сообщили, что решение принято в ответ на антироссийский курс Лондона и наращивание поставок вооружений Украине.

В санкционный список вошли генеральный директор Rotron Aerospace Алекс Эдвард Хэд, главный военный советник компании Кев Оливер и председатель ее совета директоров Джордж Замбеллас.

Ограничения также коснулись гендиректора MGI Engineering Роберта Майкла Гаскойна, исполнительного директора Malloy Aeronautics Нила Эплтона, директора и сооснователя Tekever UK Пола Уэбба и главы отдела технологий и информации BAE Systems Джулиана Фредерика Чарльза Крэкнелла.

В МИД РФ заявили, что британские компании участвуют в разработке и производстве дальнобойных ракет, беспилотников и других военных технологий, поставляемых Украине.

В ведомстве добавили, что работа по расширению санкционного списка в ответ на действия британских властей будет продолжена.