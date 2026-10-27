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    Россия ввела санкции против руководителей британских оборонных компаний

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 21:00
    Россия ввела санкции против руководителей британских оборонных компаний

    Россия ввела санкции против семи граждан Великобритании, занимающих руководящие должности в оборонных компаниях, поставляющих Украине вооружения и военные технологии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

    В ведомстве сообщили, что решение принято в ответ на антироссийский курс Лондона и наращивание поставок вооружений Украине.

    В санкционный список вошли генеральный директор Rotron Aerospace Алекс Эдвард Хэд, главный военный советник компании Кев Оливер и председатель ее совета директоров Джордж Замбеллас.

    Ограничения также коснулись гендиректора MGI Engineering Роберта Майкла Гаскойна, исполнительного директора Malloy Aeronautics Нила Эплтона, директора и сооснователя Tekever UK Пола Уэбба и главы отдела технологий и информации BAE Systems Джулиана Фредерика Чарльза Крэкнелла.

    В МИД РФ заявили, что британские компании участвуют в разработке и производстве дальнобойных ракет, беспилотников и других военных технологий, поставляемых Украине.

    В ведомстве добавили, что работа по расширению санкционного списка в ответ на действия британских властей будет продолжена.

    Санкции Российская Федерация (РФ) Великобритания
    Rusiya Britaniyanın müdafiə şirkətlərinin rəhbərlərinə sanksiyalar tətbiq edib
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