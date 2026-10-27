В Азербайджане предупредили о массовом взломе аккаунтов WhatsApp

Национальное агентство кибербезопасности (НАК) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредило об активизации кибермошенников, взламывающих аккаунты пользователей WhatsApp и WhatsApp Business, и призвало граждан незамедлительно принять меры безопасности.

Как сообщает Report, агентство рекомендует пользователям соблюдать следующие меры предосторожности:

Немедленно проверьте подключенные устройства. Перейдите в раздел "Связанные устройства" в приложении и завершите сеансы на всех незнакомых устройствах. Даже если аккаунт продолжает работать на вашем телефоне, злоумышленники могут пользоваться им с другого устройства.

Включите двухэтапную проверку. Настройте дополнительную защиту аккаунта в разделе настроек и укажите надежный адрес электронной почты для восстановления доступа.

Никому не сообщайте коды. Не передавайте третьим лицам SMS-коды подтверждения, коды привязки устройств и защитный PIN-код. Не подтверждайте запросы на вход, которые вы не инициировали.

Остерегайтесь QR-кодов и поддельных уведомлений. Не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях с текстами "Ваш аккаунт будет заблокирован", "Подтвердите бизнес-аккаунт" или от имени службы поддержки. Сканируйте QR-коды только через официальные платформы.

Регулярно обновляйте приложения и телефон. Устанавливайте WhatsApp и WhatsApp Business исключительно из официальных магазинов приложений. Не отключайте уведомления, чтобы своевременно отслеживать подключение новых устройств.

Контролируйте доступ к бизнес-аккаунтам. Разрешайте подключение устройств только уполномоченным сотрудникам и незамедлительно отзывайте права доступа у уволившихся работников.

Немедленно реагируйте на подозрительную активность. При подозрении на взлом отключите неизвестные устройства. Если доступ к аккаунту утрачен, повторно зарегистрируйте свой номер в официальном приложении и предупредите контакты о возможных мошеннических сообщениях от вашего имени.

В агентстве особо подчеркнули, что включение двухэтапной проверки само по себе не прекращает уже существующий несанкционированный доступ к аккаунту. Поэтому необходимо отдельно проверить список подключенных устройств.