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    Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг Ирана

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 21:06
    Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг Ирана и реализацию совместных проектов.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Путин заявил на встрече с Пезешкианом в Кремле.

    "Мы сейчас с вами только с глазу на глаз говорили о ситуации в регионе. Безусловно, она не может не вызывать обеспокоенность не только у нас, но у нас прежде всего как у страны, которая близко работает с Ираном", - сказал он.

    Он выразил надежду на позитивное развитие ситуации. По его словам, Россия выполняет все взятые на себя обязательства по совместным с Ираном проектам.

    Путин также сообщил, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Россией и Ираном вырос на 10,4%.

    Владимир Путин Масуд Пезешкиан Российская Федерация (РФ) Исламская Республика Иран
    Putin və Pezeşkian İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər
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