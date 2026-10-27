Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг Ирана
В регионе
- 27 октября, 2026
- 21:06
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Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг Ирана и реализацию совместных проектов.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Путин заявил на встрече с Пезешкианом в Кремле.
"Мы сейчас с вами только с глазу на глаз говорили о ситуации в регионе. Безусловно, она не может не вызывать обеспокоенность не только у нас, но у нас прежде всего как у страны, которая близко работает с Ираном", - сказал он.
Он выразил надежду на позитивное развитие ситуации. По его словам, Россия выполняет все взятые на себя обязательства по совместным с Ираном проектам.
Путин также сообщил, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Россией и Ираном вырос на 10,4%.
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