    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 04:48
    Япония начала продавать нефть из стратегических запасов

    Японское правительство приступило к выводу части своих стратегических нефтяных резервов на рынок на фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, cоответствующая информация опубликована в официальном правительственном вестнике.

    Ранее глава японского кабинета министров Санаэ Такаити заявила о намерении направить на рынок нефтяные объемы, эквивалентные 45-дневному потреблению страны. Первоочередному высвобождению подлежат частные резервы, рассчитанные на 15 суток потребления. К концу марта запланировано начало реализации государственных запасов в объеме, покрывающем потребности страны на протяжении одного месяца при текущем уровне потребления. Эти объемы нефти будут реализованы оптовым покупателям по относительно невысоким ценам, привязанным к уровню, существовавшему до начала военных ударов США и Израиля по Ирану.

    Совокупные нефтяные запасы Японии, включающие государственные и частные резервы, обеспечивают потребности страны на 254 дня и составляют порядка 470 миллионов баррелей.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    поставки нефти Нефтяные резервы Санаэ Такаити
    Последние новости

    05:14

    ЦТАК: Явка на парламентских выбора в КНДР составила 99,99%

    Другие страны
    04:48

    Япония начала продавать нефть из стратегических запасов

    Другие страны
    04:39

    Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении операции против Ирана

    Другие страны
    04:06

    Токаев: Мы показали всему миру политическую культуру казахского общества

    В регионе
    03:52

    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    Другие страны
    03:27

    Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе

    Другие страны
    03:14

    Макрон назвал безъядерный статус Ирана условием для мира в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:54

    Азербайджанские борцы завоевали на молодежном чемпионате Европы 16 медалей

    Индивидуальные
    02:19

    В Лянкяране автомобиль упал в реку, пассажир скончался

    Происшествия
    Лента новостей