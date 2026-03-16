Япония начала продавать нефть из стратегических запасов

Японское правительство приступило к выводу части своих стратегических нефтяных резервов на рынок на фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, cоответствующая информация опубликована в официальном правительственном вестнике.

Ранее глава японского кабинета министров Санаэ Такаити заявила о намерении направить на рынок нефтяные объемы, эквивалентные 45-дневному потреблению страны. Первоочередному высвобождению подлежат частные резервы, рассчитанные на 15 суток потребления. К концу марта запланировано начало реализации государственных запасов в объеме, покрывающем потребности страны на протяжении одного месяца при текущем уровне потребления. Эти объемы нефти будут реализованы оптовым покупателям по относительно невысоким ценам, привязанным к уровню, существовавшему до начала военных ударов США и Израиля по Ирану.

Совокупные нефтяные запасы Японии, включающие государственные и частные резервы, обеспечивают потребности страны на 254 дня и составляют порядка 470 миллионов баррелей.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.