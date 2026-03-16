Yaponiya strateji ehtiyatlarından neft satışına başlayıb
- 16 mart, 2026
- 05:29
Yaxın Şərqdə davam edən qeyri-sabitlik fonunda Yaponiya hökuməti öz strateji neft ehtiyatlarının bir hissəsini bazara çıxarmağa başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq məlumat rəsmi hökumət bülletenində dərc olunub.
Daha əvvəl Yaponiya Baş naziri Sanae Takaiçi ölkənin 45 günlük istehlakına bərabər olan neft həcmlərini bazara çıxarmaq niyyətində olduğunu bildirmişdi. İlk növbədə, 15 günlük istehlak üçün hesablanmış özəl ehtiyatlar sərbəst buraxılmalıdır. Martın sonunadək cari istehlak səviyyəsində ölkənin bir aylıq ehtiyaclarını ödəyən həcmdə dövlət ehtiyatlarının satışına başlanması planlaşdırılır. Bu neft həcmləri ABŞ və İsrailin İrana hərbi zərbələr endirməsindən əvvəl mövcud olan səviyyəyə bağlanmış nisbətən aşağı qiymətlərlə topdansatış alıcılarına satılacaq.
Dövlət və özəl ehtiyatları özündə birləşdirən Yaponiyanın məcmu neft ehtiyatları ölkənin ehtiyaclarını 254 gün təmin edir və təxminən 470 milyon barel təşkil edir.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.