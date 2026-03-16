    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    • 16 марта, 2026
    • 03:52
    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ARD заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

    "Станем ли мы скоро активным участником этого конфликта? Нет", - сказал глава МИД, отвечая на вопрос о возможности расширения военно-морской операции Aspides в Красном море на Ормузский пролив.

    Он посчитал, что безопасность в Ормузском проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Аналогичной позиции придерживается и британский премьер-министр Кир Стармер, утверждает газета The Daily Telegraph.

    Стармер, как указывает издание, отказывается отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа.

    Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN заявил, что американская администрация настаивает на том, чтобы другие страны приняли участие в обеспечении безопасности судов, следующих через Ормузский пролив.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    безопасное движение безопасность судоходства Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана
    Almaniya və Britaniya Hörmüz boğazında gəmilərin mühafizəsi missiyasında iştirak etməyəcək
    03:52

    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    03:27

    Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе

    03:14

    Макрон назвал безъядерный статус Ирана условием для мира в регионе - ОБНОВЛЕНО

    02:54

    Азербайджанские борцы завоевали на молодежном чемпионате Европы 16 медалей

    02:19

    В Лянкяране автомобиль упал в реку, пассажир скончался

    01:54

    WSJ: США объявят о коалиции по сопровождению судов через Ормузский пролив

    01:29

    Глава МИД Египта осудил иранские удары по странам Персидского залива

    00:52
    В тяжелом ДТП в Анкаре погибли двое, пострадали 12 человек

    00:52

    КСИР: Значительная часть ракетных складов Ирана не пострадала

