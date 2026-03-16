Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ARD заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

"Станем ли мы скоро активным участником этого конфликта? Нет", - сказал глава МИД, отвечая на вопрос о возможности расширения военно-морской операции Aspides в Красном море на Ормузский пролив.

Он посчитал, что безопасность в Ормузском проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

Аналогичной позиции придерживается и британский премьер-министр Кир Стармер, утверждает газета The Daily Telegraph.

Стармер, как указывает издание, отказывается отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN заявил, что американская администрация настаивает на том, чтобы другие страны приняли участие в обеспечении безопасности судов, следующих через Ормузский пролив.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.