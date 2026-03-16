    Австралия и Япония отказались направлять военные корабли в Ормузский пролив

    Японское правительство на данный момент не изучает вариант направления своих военно-морских сил для несения патрульной службы в акватории Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом заявил глава оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми, выступая в рамках парламентских дебатов.

    "На текущий момент направление Сил самообороны не находится на повестке дня", - так министр ответил на соответствующий запрос парламентариев.

    Вместе с тем Коидзуми отметил, что теоретически существующая правовая база допускает переброску японских кораблей в данный регион при условии необходимости обеспечения защиты "жизни, здоровья или имущества" граждан Японии. При этом глава военного ведомства воздержался от комментариев относительно того, соответствует ли нынешняя обстановка на Ближнем Востоке критериям данного сценария.

    В таком же ключе высказалась министр инфраструктуры и транспорта Австралии Кэтрин Кинг. Она в эфире радиостанции ABC сообщила, что страна направит военный самолет в Объединенные Арабские Эмираты для оказания помощи в обороне, но "не станет отправлять в регион корабли национальных ВМС".

    "Нас об этом не просили, и мы не участвуем в этом деле [в восстановлении судоходства в Ормузском проливе]. Мы не намерены отправлять корабли в Ормузский пролив", - сказала Кинг.

    Ранее сообщалось, что Германия и Великобритания также не рассматривают отправку своих кораблей в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства.

