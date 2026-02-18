İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Müştərisinin saçını kəsib sonra təqaüdünü talamaqda şübhəli bilinən bərbər saxlanılıb

    Hadisə
    • 18 fevral, 2026
    • 16:12
    Müştərisinin saçını kəsib sonra təqaüdünü talamaqda şübhəli bilinən bərbər saxlanılıb

    Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi ərazisində müştərisinin saçını kəsib sonra təqaüdünü talamaqda şübhəli bilinən bərbər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, zərərçəkən küçə ilə hərəkətdə olarkən naməlum şəxsin ona zor tətbiq edərək 485 manatını taladığı barədə polisə müraciət edib.

    Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 43 yaşlı Hüseynbala Cəfərov müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Araşdırma zamanı məlum olub ki, həmin gün zərərçəkən daimi müştərisi olduğu kişi salonuna gedib və söhbət əsnasında bərbəri olan H. Cəfərova təqaüdünün köçdüyünü bildirib. Bunu eşidən həmin şəxs zərərçəkəni yol boyu izləyərək ona zor tətbiq edib, başına polietilen torba keçirməklə cibindəki pulu talayıb. Daha sonra isə o, pulu narkotik vasitə almaq üçün şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşına onlayn yolla göndərib.

    Daxili İşlər Nazirliyi Talama Cinayət işi
    В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахер

    Son xəbərlər

    17:16

    Macarıstan Ukraynaya dizel yanacağı ixracına qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    17:16

    AQTA Ramazan ayında düzgün qidalanmaqla bağlı məlumat yayıb

    Sağlamlıq
    17:11

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 3 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    17:07

    Bakıda mənzildən 30 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    17:05

    Norveç təmsilçisi Olimpiadalar tarixində ən çox qızıl medal qazanan ikinci idmançı olub

    Futbol
    16:57
    Foto

    Sahil Babayev İctimai şura üzvləri ilə görüşüb

    Maliyyə
    16:55

    Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:55

    Nazirliyin sosial layihəsi üzrə daha 15-dək mənzil satılıb

    Sosial müdafiə
    16:55

    "Xankəndi"nin məşqçilər korpusunda yeni təyinat olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti