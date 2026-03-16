Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении операции против Ирана

Вашингтон на данный момент не готов заявить о завершении военной кампании против Ирана.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета.

"Я пока не объявляю, что это окончено", - заявил он, добавив, что Тегеран не готов к переговорам.

Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон проводит консультации с семью странами о возможности организации совместного патрулирования в стратегически важных проливах, включая Ормузский.

"Мы ведем переговоры с другими странами о патрулировании проливов", - подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил странами НАТО "очень плохим будущим" в случае отказа помочь в Ормузском проливе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.