    Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении операции против Ирана

    Вашингтон на данный момент не готов заявить о завершении военной кампании против Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета.

    "Я пока не объявляю, что это окончено", - заявил он, добавив, что Тегеран не готов к переговорам.

    Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон проводит консультации с семью странами о возможности организации совместного патрулирования в стратегически важных проливах, включая Ормузский.

    "Мы ведем переговоры с другими странами о патрулировании проливов", - подчеркнул он.

    Ранее Трамп пригрозил странами НАТО "очень плохим будущим" в случае отказа помочь в Ормузском проливе.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Tramp İrana qarşı əməliyyatın başa çatmasını elan etməyə hazır olmadığını bildirib
    Ты - Король

    Последние новости

    05:14

    ЦТАК: Явка на парламентских выбора в КНДР составила 99,99%

    Другие страны
    04:48

    Япония начала продавать нефть из стратегических запасов

    Другие страны
    04:39

    Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении операции против Ирана

    Другие страны
    04:06

    Токаев: Мы показали всему миру политическую культуру казахского общества

    В регионе
    03:52

    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    Другие страны
    03:27

    Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе

    Другие страны
    03:14

    Макрон назвал безъядерный статус Ирана условием для мира в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:54

    Азербайджанские борцы завоевали на молодежном чемпионате Европы 16 медалей

    Индивидуальные
    02:19

    В Лянкяране автомобиль упал в реку, пассажир скончался

    Происшествия
    Лента новостей