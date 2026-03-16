Tramp İrana qarşı əməliyyatın başa çatmasını elan etməyə hazır olmadığını bildirib
- 16 mart, 2026
- 04:58
Vaşinqton hazırda İrana qarşı hərbi əməliyyatın başa çatmasını bəyan etməyə hazır deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp prezident təyyarəsinin göyərtəsində jurnalistlərə bildirib.
"Mən hələlik bunun bitdiyini elan etmirəm", - deyə o qeyd edib və əlavə edib ki, Tehran danışıqlara hazır deyil.
Ağ Ev rəhbəri həmçinin bildirib ki, Vaşinqton Hörmüz boğazı da daxil olmaqla, strateji əhəmiyyətli boğazlarda birgə patrul təşkil etmək imkanları barədə yeddi ölkə ilə məsləhətləşmələr aparır.
"Biz boğazlarda patrul təşkili ilə bağlı digər ölkələrlə danışıqlar aparırıq", - o vurğulayıb.
Bundan əvvəl Tramp Hörmüz boğazında kömək etməkdən imtina edəcəkləri təqdirdə, NATO ölkələrini "çox pis gələcək"lə təhdid etmişdi.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.