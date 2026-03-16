Tramp: Hörmüz boğazında ABŞ-yə kömək etməsə, NATO-nu çox pis gələcək gözləyir
Digər ölkələr
- 16 mart, 2026
- 03:29
Şimali Atlantika Alyansına üzv dövlətlər Hörmüz boğazının blokadadan çıxarılmasında ABŞ-yə kömək etməsələr, NATO-nu "çox pis gələcək" gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ lideri Donald Tramp Britaniyanın "Financial Times" qəzetinə müsahibəsində bildirib.
"Əgər [Hörmüz boğazındakı səylərə qoşulmaq çağırışına] cavab gəlməsə və ya bu cavab mənfi olsa, düşünürəm ki, bu, NATO-nun gələcəyinə çox pis təsir edəcək", - Ağ Ev rəhbəri bildirib.
Daha əvvəl "The Wall Street Journal"Donald Trampın administrasiyasının gələn həftə Hörmüz boğazından keçən ticarət gəmilərini müşayiət etmək üçün beynəlxalq koalisiyanın yaradıldığını elan etmək niyyətində olduğunu yazmışdı.
