Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе

Североатлантический альянс ожидает "весьма мрачное будущее" если входящие в него государства откажутся поддержать Вашингтон в обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с корреспондентами британского издания Financial Times.

"Если ответа [на призыв присоединиться к действиям в Ормузском проливе] не последует или же он окажется отрицательным, то, на мой взгляд, это крайне негативно отразится на перспективах НАТО", - заявил глава Белого дома.

При этом Трамп заранее подчеркнул, что у него "нет уверенности в том, что они нас поддержат".

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа намерена на ближайшей неделе сообщить о создании международной коалиции для конвоирования торговых судов через Ормузский пролив.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.