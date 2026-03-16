    Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе

    16 марта, 2026
    • 03:27
    Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе

    Североатлантический альянс ожидает "весьма мрачное будущее" если входящие в него государства откажутся поддержать Вашингтон в обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с корреспондентами британского издания Financial Times.

    "Если ответа [на призыв присоединиться к действиям в Ормузском проливе] не последует или же он окажется отрицательным, то, на мой взгляд, это крайне негативно отразится на перспективах НАТО", - заявил глава Белого дома.

    При этом Трамп заранее подчеркнул, что у него "нет уверенности в том, что они нас поддержат".

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа намерена на ближайшей неделе сообщить о создании международной коалиции для конвоирования торговых судов через Ормузский пролив.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Tramp: Hörmüz boğazında ABŞ-yə kömək etməsə, NATO-nu çox pis gələcək gözləyir
    Ты - Король

    03:52

    Берлин и Лондон не будут участвовать в миссии по защите судов в Ормузском проливе

    03:14

    Макрон назвал безъядерный статус Ирана условием для мира в регионе - ОБНОВЛЕНО

    02:54

    Азербайджанские борцы завоевали на молодежном чемпионате Европы 16 медалей

    02:19

    В Лянкяране автомобиль упал в реку, пассажир скончался

    01:54

    WSJ: США объявят о коалиции по сопровождению судов через Ормузский пролив

    01:29

    Глава МИД Египта осудил иранские удары по странам Персидского залива

    В тяжелом ДТП в Анкаре погибли двое, пострадали 12 человек

    00:52

    КСИР: Значительная часть ракетных складов Ирана не пострадала

