Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 16:42
    Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата от Республиканской партии Армении Карена Авакяна 10 единиц недвижимости и 12,7 млн драмов (около $33 тыс).

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Дело Авакяна передано в Антикоррупционный суд.

    Отмечается, что дело возбуждено по признакам незаконного обогащения. Три единицы недвижимости из указанных 10 находятся в Центральном районе Еревана. Авакян также возглавлял некоммерческую организацию "Молодежный фонд Армении".

    Армения Антикоррупционный комитет конфискация Карен Авакян
    Лента новостей