Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.
В регионе
- 18 февраля, 2026
- 16:42
Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата от Республиканской партии Армении Карена Авакяна 10 единиц недвижимости и 12,7 млн драмов (около $33 тыс).
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дело Авакяна передано в Антикоррупционный суд.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам незаконного обогащения. Три единицы недвижимости из указанных 10 находятся в Центральном районе Еревана. Авакян также возглавлял некоммерческую организацию "Молодежный фонд Армении".
