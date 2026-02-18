Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.

Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата от Республиканской партии Армении Карена Авакяна 10 единиц недвижимости и 12,7 млн драмов (около $33 тыс).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело Авакяна передано в Антикоррупционный суд.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам незаконного обогащения. Три единицы недвижимости из указанных 10 находятся в Центральном районе Еревана. Авакян также возглавлял некоммерческую организацию "Молодежный фонд Армении".