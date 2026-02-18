У депутатов Верховного меджлиса Нахчывана появятся помощники
Внутренняя политика
- 18 февраля, 2026
- 16:19
У депутатов Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) появятся помощники.
Как сообщает Report, предлагаемые в связи с этим изменения в закон "О статусе депутата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании меджлиса.
Согласно законопроекту, в целях обеспечения деятельности депутата у него могут быть помощники, содержание которых будет осуществляться за счет бюджета НАР.
В проекте отмечено, что прием на работу помощника депутата будет регулироваться трудовым законодательством. Дополнительные требования к помощнику депутата будут определяться решением председателя Верховного меджлиса.
После обсуждений проект был принят в первом чтении.
Последние новости
17:00
Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млнБизнес
17:00
На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусовДругие страны
16:55
В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахерПроисшествия
16:55
Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в УкраинуДругие страны
16:42
Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.В регионе
16:38
Фото
В Баку прошла международная конференция по C6В регионе
16:37
SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%Энергетика
16:33
Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбыДругие страны
16:19