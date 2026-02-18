У депутатов Верховного меджлиса Нахчывана появятся помощники

У депутатов Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) появятся помощники.

Как сообщает Report, предлагаемые в связи с этим изменения в закон "О статусе депутата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании меджлиса.

Согласно законопроекту, в целях обеспечения деятельности депутата у него могут быть помощники, содержание которых будет осуществляться за счет бюджета НАР.

В проекте отмечено, что прием на работу помощника депутата будет регулироваться трудовым законодательством. Дополнительные требования к помощнику депутата будут определяться решением председателя Верховного меджлиса.

После обсуждений проект был принят в первом чтении.