    Naxçıvan Ali Məclisi deputatlarının köməkçiləri olacaq

    Daxili siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 15:57
    Naxçıvan Ali Məclisi deputatlarının köməkçiləri olacaq

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisi deputatlarının köməkçiləri olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatının statusu haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklər Ali Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Qanun layihəsinə əsasən, deputatın fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə onun köməkçiləri ola bilər. Belə ki, deputatın köməkçiləri Naxçıvan MR-nin büdcəsi hesabına saxlanılacaq. Onların işə qəbulu əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənəcək.

    Deputatın köməkçisinə aid əlavə tələblər Ali Məclis sədrinin qərarı ilə müəyyən ediləcək.

    Layihə müzakirələrdən sonra birinci oxunuşda qəbul olunub.

    Naxçıvan Ali Məclisi Deputat köməkçi layihə

