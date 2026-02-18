Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане стартует регистрация на вступительные экзамены в вузы

    Наука и образование
    • 18 февраля, 2026
    • 08:00
    В Азербайджане стартует регистрация на вступительные экзамены в вузы

    В Азербайджане с сегодняшнего дня стартует регистрация на вступительные экзамены в высшие учебные заведения (I этап приема заявлений).

    Как сообщает Report, это отражено в информационной таблице Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) о датах экзаменов и регистрации, которые будут проводиться в течение 2026 года.

    Процесс продлится до 5 марта.

    Кроме того, 19 апреля будут проведены I этап вступительного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей, дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе по иностранному языку, отличному от того, который они сдавали на выпускном экзамене, а также дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдавать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором они сдавали выпускной экзамен.

    Государственный экзаменационный центр экзамены регистрация
    Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanına qeydiyyat prosesi başlayır
    Ты - Король

    Последние новости

    08:17
    Фото

    В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:00

    В Азербайджане стартует регистрация на вступительные экзамены в вузы

    Наука и образование
    07:35

    NBC: После схода лавины на западе США без вести пропали 10 лыжников

    Другие страны
    07:11

    В Масаллы будут локальные перебои с электроснабжением

    Энергетика
    06:54

    В работе YouTube произошел сбой

    ИКТ
    06:12

    Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИР

    Другие страны
    05:43

    Не менее пяти человек пострадали при взрыве в церкви на севере Нью-Йорка

    Другие страны
    05:07

    В Швеции по запросу Вашингтона задержали гражданина РФ

    Другие страны
    04:32

    В массовом ДТП в Колорадо погибли четыре, пострадали до 30 человек

    Другие страны
    Лента новостей