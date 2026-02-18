В Азербайджане стартует регистрация на вступительные экзамены в вузы

В Азербайджане с сегодняшнего дня стартует регистрация на вступительные экзамены в высшие учебные заведения (I этап приема заявлений).

Как сообщает Report, это отражено в информационной таблице Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) о датах экзаменов и регистрации, которые будут проводиться в течение 2026 года.

Процесс продлится до 5 марта.

Кроме того, 19 апреля будут проведены I этап вступительного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей, дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе по иностранному языку, отличному от того, который они сдавали на выпускном экзамене, а также дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдавать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором они сдавали выпускной экзамен.