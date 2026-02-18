Цены на нефть не изменились на фоне надежд на сделку США и Ирана

Цены на нефть практически не изменились в ходе азиатских торгов в среду после падения почти на 2% в ходе предыдущей сессии, поскольку признаки прогресса на переговорах по ядерной программе между США и Ираном ослабили опасения по поводу перебоев с поставками и снизили премии за риск.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с истечением в апреле выросли на 0,1% до $67,51 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI также прибавили 0,1% до $62,40 за баррель.

По итогам переговоров в Женеве Вашингтон и Тегеран достигли понимания по ключевым "руководящим принципам" в ходе переговоров во вторник, что повысило ожидания потенциальной сделки, которая в конечном итоге может привести к поставкам большего объема иранской нефти на мировые рынки.