Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет в Баку с "Ньюкаслом"
Футбол
- 18 февраля, 2026
- 09:14
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет первый матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова встретится с английским "Ньюкаслом".
Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.
Главным арбитром встречи назначен норвежский судья Эспен Эскос.
Ответный матч состоится в Англии в ночь с 24 на 25 февраля и стартует в 00:00 по бакинскому времени.
