    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет в Баку с "Ньюкаслом"

    Футбол
    • 18 февраля, 2026
    • 09:14
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах сегодня сыграет в Баку с Ньюкаслом

    Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет первый матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова встретится с английским "Ньюкаслом".

    Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.

    Главным арбитром встречи назначен норвежский судья Эспен Эскос.

    Ответный матч состоится в Англии в ночь с 24 на 25 февраля и стартует в 00:00 по бакинскому времени.

    Лента новостей