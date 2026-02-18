UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün Bakıda "Nyukasl"la qarşılaşacaq
- 18 fevral, 2026
- 09:01
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İngiltərənin "Nyukasl" klubu ilə qarşılaşacaq.
Oyun Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
Matçın baş hakimi norveçli Espen Eskos olacaq.
Cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.
