UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün Bakıda "Nyukasl"la qarşılaşacaq

    • 18 fevral, 2026
    • 09:01
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ bu gün Bakıda Nyukaslla qarşılaşacaq

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İngiltərənin "Nyukasl" klubu ilə qarşılaşacaq.

    Oyun Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

    Matçın baş hakimi norveçli Espen Eskos olacaq.

    Cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет в Баку с "Ньюкаслом"
    UEFA Champions League: Qarabag to host Newcastle in Baku today

