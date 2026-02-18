Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2026)

    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, до 2,0132 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,6%, до 2,2246 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0132

    100 российских рублей

    2,2246

    1 австралийский доллар

    1,2018

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1177

    1 чешская крона

    0,0829

    1 китайский юань

    0,2462

    1 датская крона

    0,2695

    1 грузинский лари

    0,6343

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,3042

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1893

    1 швейцарский франк

    2,2048

    1 израильский шекель

    0,5488

    1 канадский доллар

    1,2452

    1 кувейтский динар

    5,5501

    100 казахстанских тенге

    0,3463

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5325

    1 молдавский лей

    0,1005

    1 норвежская крона

    0,1781

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6075

    1 польский злотый

    0,4770

    1 румынский лей

    0,3951

    1 сербский динар

    0,0172

    1 сингапурский доллар

    1,3452

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3417

    1 Турецкая лира

    0,0389

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,1067

    1 Новозеландский доллар

    1,0196

    Золото

    8388,7775

    Серебро

    128,9365

    Платина

    3506,5390

    Палладий

    2933,3840
    ЦБА курсы валют манат Доллар США евро рубль турецкая лира
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2026)
