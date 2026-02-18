Количество аукционов нот ЦБА выросло на 82,8% за год

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 17:47
    В 2025 году Центральный банк Азербайджана провел 170 аукционов по размещению нот, что значительно превышает показатель предыдущего года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном "Обзоре денежной политики" регулятора.

    Согласно документу, по сравнению с 2024 годом количество аукционов увеличилось на 82,8%.

    В отчетный период из проведенных аукционов 43 пришлись на 28-дневные ноты, 42 - на 84-дневные, 43 - на 168-дневные и 42 - на 252-дневные. В течение года остаток нот в обращении изменялся в зависимости от ситуации в банковской системе и достиг максимального уровня в августе - 744,2 млн манатов. По состоянию на конец года общий объем средств, стерилизованных посредством нот, составил 370,8 млн манатов.

    Кроме того, в прошлом году в рамках операций на открытом рынке продолжалось проведение аукционов по размещению 28-дневных (1 месяц), 84-дневных (3 месяца), 168-дневных (6 месяцев) и 252-дневных (9 месяцев) нот в качестве поддерживающего инструмента регулирования ликвидности.

    ЦБА Центробанк Азербайджана аукционы
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı not hərraclarının sayını 83 %-ə yaxın artırıb
