Азербайджан в ООН призвал к последовательному применению международного права

Первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Тале Алиев в выступлении на сессии Специального комитета по Уставу всемирной организации в 2026 году подчеркнул важность мирного урегулирования глобальных споров и последовательного применения международного права.

Как передает американское бюро Report, дипломат отметил, что разрешение международных споров мирными средствами и в соответствии с международным правом является одним из основополагающих принципов ООН.

По его словам, мирное урегулирование споров является одним из фундаментальных столпов верховенства права на международном уровне и напрямую связано с принципом запрета применения силы в международных отношениях.

Представитель Азербайджана подчеркнул, что государства вправе самостоятельно выбирать механизмы урегулирования споров, однако ни одно достигнутое соглашение не может противоречить международному праву. Особо отмечено, что принципы территориальной целостности и суверенитета государств являются императивными нормами и должны применяться последовательно и единообразно, без избирательности.

Т.Алиев также заявил, что в ряде случаев международное право подвергается искажению, нормы и принципы трактуются неверно, а механизмы урегулирования конфликтов используются злоупотребительно. Подобные подходы, по его словам, способствуют закреплению военных результатов, продлению безнаказанности и затягиванию мирного процесса.

В завершение азербайджанская сторона выразила надежду на проведение в рамках Специального комитета, в том числе по тематике мирного урегулирования споров, полезных и результативных дискуссий и подчеркнула важность конструктивного завершения рассмотрения вынесенных на повестку предложений.