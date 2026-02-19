Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан в ООН призвал к последовательному применению международного права

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 04:58
    Первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Тале Алиев в выступлении на сессии Специального комитета по Уставу всемирной организации в 2026 году подчеркнул важность мирного урегулирования глобальных споров и последовательного применения международного права.

    Как передает американское бюро Report, дипломат отметил, что разрешение международных споров мирными средствами и в соответствии с международным правом является одним из основополагающих принципов ООН.

    По его словам, мирное урегулирование споров является одним из фундаментальных столпов верховенства права на международном уровне и напрямую связано с принципом запрета применения силы в международных отношениях.

    Представитель Азербайджана подчеркнул, что государства вправе самостоятельно выбирать механизмы урегулирования споров, однако ни одно достигнутое соглашение не может противоречить международному праву. Особо отмечено, что принципы территориальной целостности и суверенитета государств являются императивными нормами и должны применяться последовательно и единообразно, без избирательности.

    Т.Алиев также заявил, что в ряде случаев международное право подвергается искажению, нормы и принципы трактуются неверно, а механизмы урегулирования конфликтов используются злоупотребительно. Подобные подходы, по его словам, способствуют закреплению военных результатов, продлению безнаказанности и затягиванию мирного процесса.

    В завершение азербайджанская сторона выразила надежду на проведение в рамках Специального комитета, в том числе по тематике мирного урегулирования споров, полезных и результативных дискуссий и подчеркнула важность конструктивного завершения рассмотрения вынесенных на повестку предложений.

    ООН Азербайджан международное право Тале Алиев
    Azərbaycan BMT-də beynəlxalq hüququn ardıcıl tətbiqinə çağırış edib
