    ФРС США продолжит снижать ставку только в случае сокращения инфляции

    Финансы
    • 19 февраля, 2026
    • 03:19
    Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, намерена продолжить снижать базовую процентную ставку только в случае уменьшения уровня инфляции в стране.

    Как передает Report, об этом свидетельствует отчет о состоявшемся 27-28 января заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

    "Некоторые участники отметили, что, вероятно, было бы целесообразно сохранить ставку на неизменном уровне в течение некоторого времени, пока комитет тщательно оценивает поступающие данные, и ряд этих участников посчитали, что дополнительное смягчение может быть неоправданным до тех пор, пока не появятся четкие признаки того, что процесс снижения инфляции снова уверенно вошел в нормальное русло", - говорится в документе.

    В то же время некоторые участники заседания не исключили и повышения ставки в течение года. "Корректировка в сторону повышения может быть целесообразной, если инфляция останется на уровне выше заданного", - указывается в отчете.

