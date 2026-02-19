ФРС США продолжит снижать ставку только в случае сокращения инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, намерена продолжить снижать базовую процентную ставку только в случае уменьшения уровня инфляции в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствует отчет о состоявшемся 27-28 января заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

"Некоторые участники отметили, что, вероятно, было бы целесообразно сохранить ставку на неизменном уровне в течение некоторого времени, пока комитет тщательно оценивает поступающие данные, и ряд этих участников посчитали, что дополнительное смягчение может быть неоправданным до тех пор, пока не появятся четкие признаки того, что процесс снижения инфляции снова уверенно вошел в нормальное русло", - говорится в документе.

В то же время некоторые участники заседания не исключили и повышения ставки в течение года. "Корректировка в сторону повышения может быть целесообразной, если инфляция останется на уровне выше заданного", - указывается в отчете.