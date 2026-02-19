Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева встретилась в Тиране с президентом Албании Байрамом Бегаем

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 02:20
    Лейла Алиева встретилась в Тиране с президентом Албании Байрамом Бегаем

    Лейла Алиева встретилась в Тиране с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.

    Как сообщает Report, в ходе беседы Президент Байрам Бегай отметил, что выставка, открывшаяся в резиденции Премьер-министра Албании, является важным этапом в развитии отношений между двумя народами.

    Лейла Алиева подчеркнула, что фундамент отношений между Азербайджаном и Албанией выходит за рамки формальных протоколов.

    На встрече была затронута тема устранения логистических трудностей. Подчеркивалась необходимость запуска прямых авиарейсов Баку-Тирана.

    Учитывая, что в Албании 300 солнечных дней в году, обсуждалось развитие концепций круглогодичного туризма и экотуризма в стране, а также создание общих маршрутов, объединяющих Албанию, Монтенегро и Косово.

    Сообщалось, что в экономической сфере проявляется большой интерес к азербайджанским инвестициям, особенно в туристический сектор. Было отмечено, что успешные проекты, реализованные Азербайджаном в Монтенегро, будут не только повторены на албанском побережье, но даже дадут еще большие результаты. В ходе беседы было сообщено, что политическая воля лидеров двух стран подтверждается конкретными шагами - отменой визового режима и усилением дипломатического представительства.

    Затем Президент Албании ознакомился с международной художественной выставкой MAMA "Мать-природа", демонстрируемой в резиденции Премьер-министра.

    Лейла Алиева Байрам Бегай Албания
    Фото
