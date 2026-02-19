Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Пезешкиан: Иран не хочет войны с США

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 03:45
    Пезешкиан: Иран не хочет войны с США

    Иран не намерен вступать в войну с США.

    Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил президент Иран Масуд Пезешкиан.

    "Мы не хотим воевать. Считаю, что вопрос войны следует оставить в стороне. Однако если будет применена сила, мы не сдадимся", - сказал он.

    Пезешкиан также прокомментировал внутреннюю ситуацию в стране. По его словам, в ряде регионов Ирана существуют проблемы и проявления несправедливости, однако власти стремятся их устранить.

    "Разумеется, это не те проблемы, которые можно решить за одну ночь", - отметил президент.

    Он добавил, что иранское общество находится под сильным давлением и поэтому "ранено". По словам главы государства, представители интеллигенции, социологи, предприниматели, религиозные лидеры и другие общественные деятели должны совместно работать над снижением этого давления.

    Масуд Пезешкиан война Иран США
    Peşekian: İran müharibə etmək istəmir
    Ты - Король

    Последние новости

    03:45

    Пезешкиан: Иран не хочет войны с США

    В регионе
    03:19

    ФРС США продолжит снижать ставку только в случае сокращения инфляции

    Финансы
    02:57

    Белый дом: Отказ Ватикана от участия в работе Совета мира вызывает сожаление

    Другие страны
    02:20
    Фото

    Лейла Алиева встретилась в Тиране с президентом Албании Байрамом Бегаем

    Внешняя политика
    02:06

    Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:54

    BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборону

    Другие страны
    01:26

    WSJ: США выводят все свои войска из Сирии

    Другие страны
    01:08

    Гурбан Гурбанов: "Карабах" не смог оправиться после быстрых голов

    Футбол
    00:59

    Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

    В регионе
    Лента новостей