Пезешкиан: Иран не хочет войны с США

Иран не намерен вступать в войну с США.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил президент Иран Масуд Пезешкиан.

"Мы не хотим воевать. Считаю, что вопрос войны следует оставить в стороне. Однако если будет применена сила, мы не сдадимся", - сказал он.

Пезешкиан также прокомментировал внутреннюю ситуацию в стране. По его словам, в ряде регионов Ирана существуют проблемы и проявления несправедливости, однако власти стремятся их устранить.

"Разумеется, это не те проблемы, которые можно решить за одну ночь", - отметил президент.

Он добавил, что иранское общество находится под сильным давлением и поэтому "ранено". По словам главы государства, представители интеллигенции, социологи, предприниматели, религиозные лидеры и другие общественные деятели должны совместно работать над снижением этого давления.