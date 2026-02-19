Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Британия не позволит США использовать свои базы для удара по Ирану

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 19:56
    СМИ: Британия не позволит США использовать свои базы для удара по Ирану

    Правительство Великобритании не дает разрешения США осуществлять удары по Ирану со своих военно-воздушных баз.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

    Планы американского удара по Ирану включают в себя использование британских военно-воздушных баз в Фэрфорде, графство Глостершир в Англии, и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, отмечает издание.

    Днем ранее Трамп призвал премьера Британии Кира Стармера не отдавать права на остров Диего-Гарсия Маврикию, так как там расположена стратегически важная американская военная база.

    Оба объекта многие годы использовались ВВС США (в Фэрфорде, к примеру, базируются американские тяжелые бомбардировщики, размещенные в Европе). Однако в соответствии с давним соглашением между Британией и США их применение американцами для военных операций требует предварительного согласия британских властей.

    Позиция британского правительства объясняется тем, что с точки зрения международного права нет различий между стороной, нанесшей удар, и той, которая поддержала такой удар, если "она знала об обстоятельствах" акта нарушения международного права. Власти Великобритании опасаются, что удар США по Ирану будет нарушением международного права, считает издание.

