МВФ рекомендует Азербайджану тщательный мониторинг инфляционных рисков

К концу 2026 года, по прогнозам МВФ, годовая инфляция в Азербайджане снизится до 5% с 5,2% к концу 2025 года, а к концу 2027 года - до 4% при условии ослабления внешнего инфляционного давления и продолжения бюджетной консолидации.

Как передает Report, об этом сообщила глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анна Бордон по итогам визита в Баку в период с 4 по 17 февраля 2026 года.

Валютный фонд ожидает сохранение годовой инфляции на уровне 4% в период до 2032 года.

При этом среднесрочная инфляция, по прогнозам МВФ, в 2026 году составит 5,2% против 5,6% в 2025 году, в 2027 году – 4,5%, а до в последующие годы – до 2032 года - ожидается на уровне 4%.

"Под влиянием главным образом внешних факторов инфляция временно превысила верхнюю границу целевого диапазона Центробанка Азербайджана (ЦБА), после чего во второй половине 2025 года вернулась в пределы диапазона. Хотя прогнозируется снижение инфляции, важным будет тщательный мониторинг инфляционных рисков и реагирование на неожиданные изменения инфляции, учитывая повышенную внешнюю неопределенность и все еще формирующийся механизм трансмиссии денежно-кредитной политики", - отметила глава миссии МВФ.

Ставки межбанковского рынка, по ее словам, остаются близкими к учетной ставке, что отражает успешное управление избыточной ликвидностью со стороны Центробанка Азербайджана.

"Существенное улучшение трансмиссии на экономику в целом потребует дальнейшего развития кривой безрисковой доходности и продолжения прогресса в решении давних структурных проблем, таких как долларизация, высокие операционные расходы и низкая конкуренция в банковском секторе", - сказала она.