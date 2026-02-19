Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Вэнс поблагодарил Азербайджан и Армению за усилия в мирном процессе

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 19:33
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за усилия в достижении мира на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом он заявил на первом заседании Совета мира.

    "То, что вы сделали - невероятно. Всем лидерам, собравшимся здесь сегодня, кто инвестирует в будущее и мир - мы благодарны вам за ваше партнерство. Особенно хочу отметить президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с которыми я виделся всего на прошлой неделе. Спасибо вам за то, что сделали это возможным и показали, чего может достичь настоящее лидерство....Спасибо вам обоим за ваши усилия - это показало великое лидерство", - сказал Вэнс.

    По его словам, когда вместо военных действий начинаются инвестиции в людей и процветание, можно создать по-настоящему великие вещи.

    Vens sülh prosesindəki səylərinə görə Azərbaycan və Ermənistana təşəkkür edib
    Ты - Король

