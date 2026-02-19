İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vens sülh prosesindəki səylərinə görə Azərbaycan və Ermənistana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 19:38
    Vens sülh prosesindəki səylərinə görə Azərbaycan və Ermənistana təşəkkür edib

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsi istiqamətindəki səylərinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyana təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu Sülh Şurasının ilk iclasında bəyan edib.

    "Etdikləriniz inanılmazdır. Burada toplaşan bütün liderlərə, gələcəyə və sülhə investisiya qoyan hər kəsə minnətdarıq. Azərbaycan Prezidentini və Ermənistanın Baş nazirini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, onlarla keçən həftə görüşmüşdüm. Bunu mümkün etdiyiniz üçün və gerçək liderliyin nəyə nail ola biləcəyini nümayiş etdirdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Səyləriniz üçün ikinizə də minnətdaram", - Vens qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, hərbi əməliyyatları bir kənara qoyub insanlara və rifaha sərmayə yatıranda böyük işlər görmək mümkündür.

    Вэнс поблагодарил Азербайджан и Армению за усилия в мирном процессе
    JD Vance thanks Azerbaijan and Armenia for their peace efforts

