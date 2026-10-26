Bakıda 200-dən çox qadın karateçinin iştirakı ilə seminar keçirilib
- 26 oktyabr, 2026
- 12:59
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Azərbaycan Karate Federasiyasının (AKF) təşkilatçılığı ilə Avropa çempionu Mədinə Sadıqovanın iştirakı ilə xanım idmançılar üçün seminar keçirilib.
AKF-dən "Report"a verilən məlumata görə, tədbirdə yeniyetmə, gənc və böyüklər yaş qruplarını təmsil edən 200-dən çox karateçi iştirak edib.
Açılış mərasimində qurumun prezidenti Ülvi Quliyev, İdarə Heyətinin üzvləri, media nümayəndələri və idman ictimaiyyətinin təmsilçiləri iştirak ediblər.
Seminarın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda qadın karatesinin inkişafına dəstək göstərmək, bu idman növünün xanımlar arasında kütləviliyini artırmaq, müxtəlif yaş qruplarından və idman klublarından olan karateçilər arasında birlik, həmrəylik və qarşılıqlı əməkdaşlıq mühitini gücləndirmək olub.
Tədbir, eyni zamanda, gənc idmançıların peşəkar təcrübələrinin artırılması, onların beynəlxalq nailiyyətlər qazanmış idmançılarla birbaşa ünsiyyət imkanlarının genişləndirilməsi və gələcək idman uğurlarına həvəsləndirilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyıb.
Seminar müxtəlif yaş kateqoriyalarından olan xanım karateçilərin bir araya gəlməsinə, idman təcrübəsinin bölüşdürülməsinə və karate dəyərlərinin təbliğinə şərait yaradıb.
Azərbaycan Karate Federasiyası tərəfindən qadın karatesinin inkişafı, istedadlı idmançıların üzə çıxarılması, yeni nəslin idmana cəlb olunması və karatenin ölkə üzrə kütləviliyinin artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
200-dən çox xanım idmançının iştirak etdiyi seminar ölkədə qadın karatesinə artan marağın, idmançılar arasında birlik və həmrəyliyin gücləndirilməsinin, eləcə də karatenin kütləvi idman növü kimi inkişafının təşviqi baxımından əlamətdar tədbirlərdən biri olub.