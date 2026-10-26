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    Azərbaycan karateçiləri Belçikada keçirilən Avropa çempionatında üç medal qazanıblar

    Fərdi
    • 26 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Azərbaycan karateçiləri Belçikada keçirilən Avropa çempionatında üç medal qazanıblar

    Azərbaycan Karate Federasiyasının kyokuşin (kay) senşi karate üslubu üzrə milli komandasının üzvləri Belçikanın Gent şəhərində keçirilən XV IKOKU Avropa çempionatında üç medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumat verilib.

    Qitə birinciliyində Azərbaycan təmsilçiləri bir qızıl, bir gümüş və bir bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    U-18 yaş qrupunda Selcan Babayeva (+60 kq) bütün rəqiblərini geridə qoyaraq Avropa çempionu olub.

    U-21 yaş kateqoriyasında Cəmil Kazımlı (+80 kq) gümüş, böyüklər arasında isə Sahil Musazadə (70 kq) bürünc medala yiyələnib.

    Karate üzrə Avropa çempionatı Azərbaycan Karate Federasiyası
    Азербайджанские каратисты завоевали три медали на ЧЕ в Бельгии
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