Азербайджанские каратисты завоевали три медали на ЧЕ в Бельгии
Индивидуальные
- 26 октября, 2026
- 13:19
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Сборная Федерации каратэ Азербайджана по стилю кёкусинкай завоевала три медали на XV чемпионате Европы IKOKU, который прошел в бельгийском Генте.
Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
В категории U-18 Сельджан Бабаева (+60 кг) стала чемпионкой Европы.
В категории U-21 Джамиль Кязымлы (+80 кг) завоевал серебряную медаль, а среди взрослых Сахиль Мусазаде (70 кг) стал бронзовым призером.
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