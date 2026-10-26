Азербайджанские каратисты завоевали три медали на ЧЕ в Бельгии

Сборная Федерации каратэ Азербайджана по стилю кёкусинкай завоевала три медали на XV чемпионате Европы IKOKU, который прошел в бельгийском Генте.

Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

В категории U-18 Сельджан Бабаева (+60 кг) стала чемпионкой Европы.

В категории U-21 Джамиль Кязымлы (+80 кг) завоевал серебряную медаль, а среди взрослых Сахиль Мусазаде (70 кг) стал бронзовым призером.