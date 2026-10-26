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    Азербайджанские каратисты завоевали три медали на ЧЕ в Бельгии

    Индивидуальные
    • 26 октября, 2026
    • 13:19
    Азербайджанские каратисты завоевали три медали на ЧЕ в Бельгии

    Сборная Федерации каратэ Азербайджана по стилю кёкусинкай завоевала три медали на XV чемпионате Европы IKOKU, который прошел в бельгийском Генте.

    Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

    В категории U-18 Сельджан Бабаева (+60 кг) стала чемпионкой Европы.

    В категории U-21 Джамиль Кязымлы (+80 кг) завоевал серебряную медаль, а среди взрослых Сахиль Мусазаде (70 кг) стал бронзовым призером.

    Чемпионат Европы по карате
    Azərbaycan karateçiləri Belçikada keçirilən Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
    44 filmi
    44 filmi

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