Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев и Пашинян жмут друг другу руки, что несет глубокий смысл
- 19 февраля, 2026
- 19:28
Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фотографией, на которой президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожимают друг другу руки на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.
Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Х.
"На фоне слова "МИР", написанного крупными заглавными буквами, президент Азербайджана и премьер-министр Армении пожимают друг другу руки. То, что может показаться случайностью, несет глубокий символический смысл", - написал Гаджиев.
Он также отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует в первом заседании Совета мира в качестве лидера одного из стран-учредителей.
"Президент Дональд Трамп, как председатель Совета мира, вновь подчеркнул важность мирной повестки между Азербайджаном и Арменией", - добавил Гаджиев.
Against the backdrop of the word PEACE written in large capital letters, the President of Azerbaijan and the Prime Minister of Armenia shake hands.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 19, 2026
What may seem like a coincidence holds deep symbolic meaning.
Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, participates… pic.twitter.com/MyyN7YWgW9