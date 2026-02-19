Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев и Пашинян жмут друг другу руки, что несет глубокий смысл

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 19:28
    Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев и Пашинян жмут друг другу руки, что несет глубокий смысл

    Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фотографией, на которой президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожимают друг другу руки на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

    Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Х.

    "На фоне слова "МИР", написанного крупными заглавными буквами, президент Азербайджана и премьер-министр Армении пожимают друг другу руки. То, что может показаться случайностью, несет глубокий символический смысл", - написал Гаджиев.

    Он также отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует в первом заседании Совета мира в качестве лидера одного из стран-учредителей.

    "Президент Дональд Трамп, как председатель Совета мира, вновь подчеркнул важность мирной повестки между Азербайджаном и Арменией", - добавил Гаджиев.

