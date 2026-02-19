Украина 21 февраля возобновит прокачку нефти по "Дружбе" в Словакию
- 19 февраля, 2026
- 19:42
Украина отложила на 21 февраля начало возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через свою территорию в Словакию.
Как передает Report со ссылкой на агентство ČTK, об этом сообщило словацкое Министерство экономики.
"Украина отложила на субботу срок возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию", - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что ранее речь шла о начале прокачки нефти по "Дружбе" 20 февраля. В Словакии рассчитывали, что поставки возобновятся в этот день.
Поставки в Словакию российской нефти по "Дружбе" транзитом через Украину были прерваны с начала февраля. Словацкое правительство в среду объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.
