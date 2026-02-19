Анна Бордон: В среднесрочной перспективе темпы роста экономики Азербайджана стабилизируются на уровне около 2,5%

В 2026 году ВВП Азербайджана вырастет на 2,1% на фоне сохраняющейся слабости в добыче нефти и газа и некоторого ускорения роста ненефтяного сектора. В среднесрочной перспективе темпы экономического роста стабилизируются на уровне около 2,5%.

Как передает Report, об этом заявила глава миссии Международного валютного фонда по Азербайджану Анна Бордон по итогам визита в Баку 4-17 февраля 2026 года.

Согласно прогнозам фонда, в 2027-2031 годах экономика страны будет расти в среднем на 2,5% ежегодно. Нефтегазовый ВВП в 2026 году сократится на 2%, а в последующие годы - до 2032 года - будет снижаться на 0,5% ежегодно. В то же время ненефтяной ВВП, по оценкам МВФ, увеличится на 3,7% в 2026 году, на 3,6% - в 2027-м, а в 2028–2032 годах его рост составит в среднем 3,5% в год.

"В 2025 году темпы экономического роста замедлились, а инфляция ускорилась. Значительно сократилась добыча углеводородов, а динамика в ненефтяном секторе ослабла на фоне косвенного влияния снижения цен на нефть и газ, а также нормализации объемов инвестиций после ранее высоких показателей. В целом рост реального ВВП замедлился до 1,4% по сравнению с 4,2% в 2024 году", - отметила А. Бордон.

По ее словам, Азербайджан обоснованно уделяет приоритетное внимание диверсификации экономики.

"Расширение роли частного сектора, в том числе за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, требует дальнейшего углубления рынков капитала для расширения доступа бизнеса к финансированию, повышения производительности труда через инвестиции в человеческий капитал, а также продолжения реформ по сокращению неформальной занятости. Наряду с достигнутым прогрессом в мониторинге деятельности госпредприятий, снижение доли регулируемых цен и сокращение бюджетных субсидий позволили бы усилить конкуренцию и повысить эффективность их работы", - подчеркнула глава миссии МВФ.

Отметим, что целью визита миссии МВФ был обзор экономического положения страны, включая динамику развития финансового сектора, экономические перспективы, риски и меры политики, направленные на содействие устойчивому росту.