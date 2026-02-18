Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Кямран Алиев заявил об успехах следствия по делам о преступлениях против мира и человечности

    Внутренняя политика
    18 февраля, 2026
    17:46
    Кямран Алиев заявил об успехах следствия по делам о преступлениях против мира и человечности

    В Азербайджане сотрудники органов прокуратуры успешно участвовали в предварительном следствии и судебных разбирательствах по делам о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и других особо тяжких деяниях, совершенных гражданами Армении.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на церемонии награждения сотрудников прокуратуры - победителей конкурсов "Лучший следователь, государственный обвинитель, прокурор года" по итогам 2025 года, а также представителей медиа, удостоенных звания "Друг прокуратуры".

    По его словам, достигнутые результаты стали итогом многомесячного напряженного труда, принципиальности и высокого профессионализма работников прокуратуры.

    "Каждый сотрудник проявил настойчивость при всестороннем и объективном расследовании уголовных дел, формировании прочной доказательной базы. Следует особо отметить, что все эти достижения, а также справедливые приговоры, вынесенные в соответствии с нормами международного права, и прозрачность судебных процессов являются логическим результатом масштабных правовых реформ и последовательной политической воли, реализуемых в стране под руководством верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева", - подчеркнул он.

    В ходе церемонии были вручены награды первому заместителю и заместителям генерального прокурора, удостоенным юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995–2025)" распоряжением председателя Конституционного суда от 19 января 2026 года, а также сотрудникам прокуратуры, поощренным приказом генерального прокурора за образцовое исполнение служебных обязанностей.

    Кроме того, состоялась церемония награждения медиаструктур, удостоенных звания "Друг прокуратуры".

