CBA currency exchange rates (18.02.2026)
- 18 February, 2026
- 09:31
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.01% to 2.0132 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.6% to 2.2246 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
2.0132
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.2246
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2018
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5927
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1177
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0829
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2462
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2695
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6343
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2175
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0187
|
1 GBP (British pound)
|
2.3042
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1893
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.2048
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5488
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2452
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5501
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3463
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5325
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1005
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1781
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6075
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4770
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3951
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0172
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3452
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3417
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0389
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0393
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1067
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
1.0196
|
Gold (1 ounce)
|
8,388.7775
|
Silver (1 ounce)
|
128.9365
|
Platinum (1 ounce)
|
3,506.5390
|
Palladium (1 ounce)
|
2,933.3840