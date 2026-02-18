Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process XXV Winter Olympic Games Vance's Azerbaijan visit
    Finance
    • 18 February, 2026
    • 09:31
    CBA currency exchange rates (18.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.01% to 2.0132 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.6% to 2.2246 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0132

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2246

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2018

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1177

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0829

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2462

    1 DKK (Danish krone)

    0.2695

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6343

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2175

    1 INR (Indian rupee)

    0.0187

    1 GBP (British pound)

    2.3042

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1893

    1 CHF (Swiss franc)

    2.2048

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5488

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2452

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5501

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3463

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5325

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1005

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1781

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6075

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4770

    1 RON (Romanian leu)

    0.3951

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0172

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3452

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3417

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0389

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0393

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1067

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0196

    Gold (1 ounce)

    8,388.7775

    Silver (1 ounce)

    128.9365

    Platinum (1 ounce)

    3,506.5390

    Palladium (1 ounce)

    2,933.3840
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2026)

