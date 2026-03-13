Armenian parliament speaker to visit Istanbul

Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran Global Baku Forum
    A delegation led by Armenian Parliament Speaker Alen Simonyan will visit Istanbul, Report informs via the Armenian press.

    Members of parliament will participate in a meeting of the Inter-Parliamentary Union scheduled for April 16–19.

    The delegation will also include MPs Sarkis Khandanyan, Tsovinar Vardanyan and Hasmik Hakobyan.

