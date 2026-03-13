Armenian parliament speaker to visit Istanbul
- 13 March, 2026
- 12:56
A delegation led by Armenian Parliament Speaker Alen Simonyan will visit Istanbul, Report informs via the Armenian press.
Members of parliament will participate in a meeting of the Inter-Parliamentary Union scheduled for April 16–19.
The delegation will also include MPs Sarkis Khandanyan, Tsovinar Vardanyan and Hasmik Hakobyan.
