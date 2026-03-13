Спикер парламента Армении Ален Симонян отправится в Турцию
В регионе
- 13 марта, 2026
- 12:04
Делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном отправится в Стамбул, Турция.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится на сайте армянского парламента.
Депутаты Нацсобрания примут участие в заседании Межпарламентского союза 16-19 апреля.
Отмечается, что в состав делегации войдут также депутаты Саркис Ханданян, Цовинар Варданян и Асмик Акопян. Кроме того, в Турцию отправятся члены аппарата парламента.
