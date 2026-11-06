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    Азербайджан устанавливает ряд госпошлин для иностранцев

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 11:32
    Азербайджан устанавливает ряд госпошлин для иностранцев

    В Азербайджане будет взиматься государственная пошлина за постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс.

    Согласно изменению, случаи освобождения от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание будут определяться законом "О государственной пошлине".

    Также будет уплачиваться государственная пошлина за переоформление разрешения на работу.

    Кроме того, при выдаче нового разрешения на работу в связи с переводом иностранца и лица без гражданства на другую работу у того же работодателя будет уплачиваться дополнительная государственная пошлина.

    Миграционный кодекс Госпошлины
    Azərbaycan əcnəbilər üçün bir sıra dövlət rüsumları müəyyən edir
    Azerbaijan to introduce state duty for registering foreigners at place of stay
    MiniBoss
    MiniBoss

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