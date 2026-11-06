Azərbaycan əcnəbilər üçün bir sıra dövlət rüsumları müəyyən edir
Maliyyə
- 06 noyabr, 2026
- 11:02
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Azərbaycanda əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumu alınacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Dəyişikliyə əsasən, müvəqqəti yaşama icazəsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu ödəməkdən azad olunma halları isə "Dövlət rüsumu haqqında" qanunla müəyyən ediləcək.
Həmçinin iş icazəsinin yenidən rəsmiləşdirilməsi üçün dövlət rüsumu ödəniləcək.
Bundan başqa, əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin eyni işəgötürənin yanında başqa işə keçirilməsi ilə bağlı yeni iş icazəsi verildikdə əlavə dövlət rüsumu ödəniləcək.
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