Азербайджан выделит 9 млн манатов на поддержку диаспорской деятельности в 2027г

В 2027 году Государственному комитету Азербайджана по работе с диаспорой выделят 9,1 млн манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено проектом закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Из этой суммы 7,1 млн манатов направят на информирование мировой общественности об Азербайджане, популяризацию исторического и культурного наследия азербайджанского народа, развитие связей с диаспорами других народов и лоббистскую деятельность. Эта сумма соответствует уровню текущего года.

Еще 1,5 млн манатов предусмотрено на проведение VI Съезда азербайджанцев мира, а 0,5 млн манатов - на мероприятия, посвященные 25-летию создания Комитета.

Кроме того, внебюджетные расходы организаций, финансируемых по статье государственного бюджета на культуру, искусство, информацию, физическую культуру, молодежную политику и другие подобные направления, прогнозируются в размере 5,9 млн манатов.