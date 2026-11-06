В Азербайджане водительские удостоверения с ошибками будут заменять бесплатно

В Азербайджане замена водительского удостоверения в случае обнаружения ошибок в указанных в нем сведениях будет осуществляться без взимания государственной пошлины.

Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Документ включен в бюджетный пакет 2027 года.

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение вынужденных переселенцев от уплаты госпошлины за технический осмотр, замену технических паспортов, государственных номерных знаков и водительских удостоверений личных легковых автомобилей, приобретенных ими в собственность до 1 июня 1994 года.