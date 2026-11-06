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    В Азербайджане водительские удостоверения с ошибками будут заменять бесплатно

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 11:17
    В Азербайджане водительские удостоверения с ошибками будут заменять бесплатно

    В Азербайджане замена водительского удостоверения в случае обнаружения ошибок в указанных в нем сведениях будет осуществляться без взимания государственной пошлины.

    Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

    Документ включен в бюджетный пакет 2027 года.

    Кроме того, законопроект предусматривает освобождение вынужденных переселенцев от уплаты госпошлины за технический осмотр, замену технических паспортов, государственных номерных знаков и водительских удостоверений личных легковых автомобилей, приобретенных ими в собственность до 1 июня 1994 года.

    Закон О государственной пошлине Водительское удостоверение
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