В Азербайджане водительские удостоверения с ошибками будут заменять бесплатно
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 11:17
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В Азербайджане замена водительского удостоверения в случае обнаружения ошибок в указанных в нем сведениях будет осуществляться без взимания государственной пошлины.
Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".
Документ включен в бюджетный пакет 2027 года.
Кроме того, законопроект предусматривает освобождение вынужденных переселенцев от уплаты госпошлины за технический осмотр, замену технических паспортов, государственных номерных знаков и водительских удостоверений личных легковых автомобилей, приобретенных ими в собственность до 1 июня 1994 года.
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