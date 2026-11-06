Пашинян уверен в установлении дипотношений между Арменией и Турцией в ближайшем будущем
В регионе
- 06 ноября, 2026
- 11:30
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Армения и Турция установят дипломатические отношения в ближайшем будущем.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения и Турция еще не установили дипломатические отношения, но я убежден, что эти отношения будут установлены в ближайшем будущем, признавая территориальную целостность, суверенитет и границы друг друга. И я думаю, что этот факт следует зафиксировать", - сказал он.
Paşinyan yaxın gələcəkdə Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin qurulacağına əmindir
Pashinyan says Armenia, Türkiye to establish diplomatic relations soon
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