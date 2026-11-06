Пашинян уверен в установлении дипотношений между Арменией и Турцией в ближайшем будущем

Армения и Турция установят дипломатические отношения в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения и Турция еще не установили дипломатические отношения, но я убежден, что эти отношения будут установлены в ближайшем будущем, признавая территориальную целостность, суверенитет и границы друг друга. И я думаю, что этот факт следует зафиксировать", - сказал он.