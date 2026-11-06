Paşinyan yaxın gələcəkdə Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin qurulacağına əmindir
Region
- 06 noyabr, 2026
- 11:39
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Ermənistan və Türkiyə yaxın gələcəkdə diplomatik münasibətlər quracaq.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
"Ermənistan və Türkiyə hələ diplomatik münasibətlər qurmayıb, lakin əminəm ki, bu münasibətlər yaxın gələcəkdə bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərini tanımaqla qurulacaq. Və düşünürəm ki, bu fakt qeydə alınmalıdır", - o bildirib.
Пашинян уверен в установлении дипотношений между Арменией и Турцией в ближайшем будущем
Pashinyan says Armenia, Türkiye to establish diplomatic relations soon
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