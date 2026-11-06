Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку пройдут соревнования по художественной гимнастике по случаю Дня Победы

    Индивидуальные
    • 06 ноября, 2026
    • 11:24
    В Баку пройдут соревнования по художественной гимнастике по случаю Дня Победы

    7 ноября при организации Специального олимпийского комитета Азербайджана в рамках программы Специальной олимпиады будут проведены соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню Победы - 8 Ноября.

    Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

    Соревнования пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку.

    Федерация гимнастики Азербайджана 8 Ноября - День Победы
    Zəfər Gününə həsr olunmuş bədii gimnastika yarışı keçiriləcək
    44 filmi
    44 filmi

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