В Баку пройдут соревнования по художественной гимнастике по случаю Дня Победы

7 ноября при организации Специального олимпийского комитета Азербайджана в рамках программы Специальной олимпиады будут проведены соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню Победы - 8 Ноября.

Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Соревнования пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку.