İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Zəfər Gününə həsr olunmuş bədii gimnastika yarışı keçiriləcək

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:09
    Zəfər Gününə həsr olunmuş bədii gimnastika yarışı keçiriləcək

    Noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Xüsusi Olimpiya proqramı çərçivəsində Zəfər Gününə həsr olunmuş bədii gimnastika yarışı keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində baş tutacaq.

    8 Noyabr - Zəfər Günü Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsi Azərbaycan Gimnastika Federasiyası Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi
    В Баку пройдут соревнования по художественной гимнастике по случаю Дня Победы
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