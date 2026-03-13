Alen Simonyan Türkiyəyə səfər edəcək
Region
- 13 mart, 2026
- 12:13
Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti İstanbula səfər edəcək.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə parlamentinin saytında məlumat verilib.
Parlamentin deputatları aprelin 16-19-da Parlamentlərarası İttifaqın iclasında iştirak edəcəklər.
Qeyd olunur ki, nümayəndə heyətinin tərkibinə deputatlar Sarkis Xandanyan, Tsovinar Vardanyan və Asmik Akopyan da daxil olacaq. Bundan başqa, parlament aparatının üzvləri də Türkiyəyə səfər edəcəklər.
Son xəbərlər
13:11
Kamilov: Özbəkistan Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyən ilk ölkələrdən biridirXarici siyasət
13:10
Foto
Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edibDin
13:07
"Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcəkFutbol
13:07
Qərbi Azərbaycan İcması avropalı parlamentarilərin ittihamlarını qınayıbXarici siyasət
13:00
Foto
Ağdamda 215 nəfər tibbi müayinələrə cəlb olunubSağlamlıq
13:00
Tərtərdə doğuşdan sonra qadının ölümünün ilkin səbəbləri açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
13:00
Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonunda çayların illik su ehtiyatı 831,7 kubmetr olubEkologiya
12:58
Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdürXarici siyasət
12:55