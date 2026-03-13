İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Alen Simonyan Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 12:13
    Alen Simonyan Türkiyəyə səfər edəcək

    Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti İstanbula səfər edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə parlamentinin saytında məlumat verilib.

    Parlamentin deputatları aprelin 16-19-da Parlamentlərarası İttifaqın iclasında iştirak edəcəklər.

    Qeyd olunur ki, nümayəndə heyətinin tərkibinə deputatlar Sarkis Xandanyan, Tsovinar Vardanyan və Asmik Akopyan da daxil olacaq. Bundan başqa, parlament aparatının üzvləri də Türkiyəyə səfər edəcəklər.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян отправится в Турцию
    Armenian parliament speaker to visit Istanbul

